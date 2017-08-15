Памятник Петлюре установят в Виннице

Ко Дню казачества и защитника Украины, который отмечается 14 октября, в Виннице запланировано открытие памятника атаману войск Украинской Народной Республики Симону Петлюре.

Как сообщает информационный портал "Vежа", монумент в натуральную величину будет выполнен из бронзы по известному фото политического деятеля.

"Такого памятника в Украине еще нет, поэтому я решил, что нужно увековечить память о Петлюре, ведь он много сделал для Украины. Памятник будет бронзовый. На нем Петлюра изображен в сидячем виде на лавочке", - рассказал местный бизнесмен Сергей Капуста, который выступает меценатом проекта.

Установить памятник планируется на территории двора здания областного радио, где в 1920-ом году находился Дом канцелярии Петлюры.

Напомним, Киев и Варшава начнут мирные переговоры по памятникам.