В Закарпатье из-за АЧС начался отстрел диких кабанов

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства (ОУЛОХ).

Как пояснили в ведомстве, депопуляция диких кабанов Закарпатья должна остановить распространение вируса среди диких и домашних животных региона. В первую очередь отстрел будет проводиться в Межгорском, Воловецком, Иршавском и Тячевском районах.

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Отмечается, что депопуляция коснется всех диких кабанов, обитающих в 10-километровых зонах от очагов заболевания.

В пресс-службе Раховской РГА подчеркнули, что вместе с дикими кабанами объектами отстрела могут стать бродячие собаки, коты, волки и лисы. Так, лесники будут отстреливать диких животных в рабочие дни с 7:00.

Отметим, что по состоянию на 15 августа вспышки АЧС были зафиксированы в Береговском, Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области. Шесть случаев заражения диких свиней были подтверждены лабораторными исследованиями.

Напомним, Порошенко одобрил запрет на установку капканов и отстрел животных в городах.