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Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ

Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ

По мнению  Зигмара Габриэля, это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией

15.08.17 2426
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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль предложил временно отложить дискуссию о статусе Крыма и сконцентрироваться на достижении перемирия в Донбассе.

Такое мнение министр высказал в опубликованном во вторник интервью газете "Kolner stadt-anzeiger", которое цитируют мировые СМИ.

"Мы не нуждаемся в дискуссиях о Крыме, - сказал Габриэль. - Мы должны думать о том, как добиться перемирия на востоке Украины". По мнению главы МИД ФРГ, это является условием для постепенного снятия напряженности в отношениях с Россией.

Министр считает, что лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер своим призывом относиться к статусу Крыма как к "долгосрочному временному явлению" лишь хотел привлечь к себе внимание. "Я думаю, что господин Линднер хотел лишь попасть на передовицы газет", - отметил Габриэль.

Напомним, в МинВОТ сказали, куда могут долететь ракеты РФ из оккупированного Крыма.

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