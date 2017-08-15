Результаты проверки декларации Порошенко 17 августа оглашены не будут

Ряд международных организаций до сих пор не дали ответы на запросы НАПК

Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что результаты проверки электронной декларации президента Петра Порошенко уже готовятся.

Об этом сообщает "УНН".

По словам Корчак, ряд международных организаций до сих пор не дали ответы на запросы Нацагентства, поэтому итоги готовятся на основании имеющейся информации.

НАПК имеет право вернуться к проверке факта, который будет подтверждаться в случае поступления ответа на запрос.

Пока известно, что на следующем заседании НАПК 17 августа результаты проверки оглашены не будут.

Напомним, НАПК пересчитает деньги Порошенко.