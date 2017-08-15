В Минобразования доработали программы по естественным наукам для 10-11 классов

На онлайн-платформе EdEra завершилось публичное обсуждение проектов программ интегрированного курса "Естественные науки" для 10-11 классов. До конца августа доработанные программы рассмотрит Национальная академия наук.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"До конца августа доработанные программы будут рассматриваться Национальной академией наук Украины. Следовательно, так или иначе, мы еще раз получим замечания и предложения и будем на них реагировать. Для нас было чрезвычайно важно, чтобы с нашими проектами смогли ознакомиться не только научные работники, а, в первую очередь, учителя-практики, которые непосредственно будут читать этот курс в будущем", - отметила руководитель рабочих групп по разработке программ интегрированного курса "Естественные науки" Татьяна Засекина.

В целом за время обсуждения в программы были предоставлены 503 предложения. Обновленные проекты уже размещены на онлайн-платформе EdEra (https://www.ed-era.com/mon-nature/).

Всего на обсуждение было предложено 4 разных проекта программ интегрированного курса "Естественные науки". К разработке каждого из проектов приобщились как учителя-практики, так и профильные эксперты.

Все комментарии, полученные во время публичного обсуждения, учтены авторскими коллективами, которые занимались разработкой проектов, отмечается в сообщении.