Владимир Гройсман прошел люстрацию

Премьер-министр Владимир Гройсман прошел люстрационную проверку.
Об этом идет речь в сообщении о результатах проведенной люстрационной проверки, опубликованном аппаратом Верховной Рады, сообщают "Українські Новини".
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Как сообщается, проверка проводилась в соответствии с законом "Об очищении власти".
По ее результатам установлено, что к премьер-министру не применяются запреты, предусмотренные законом "Об очищении власти".
Напомним, Высший совет правосудия люстрировал судью - кума Кивалова.