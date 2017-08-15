"Ракетный скандал" может затормозить передачу Украине летального оружия, - Айвазовская

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что заявление старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) о якобы причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР может затормозить принятие Соединенными Штатами Америки решения о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина", передает "Укринформ".

"Динамика коммуникации, в частности относительно предоставления летального оружия Украине, крайне ускорилась, и против этого могла быть использована эта история", - сказала Айвазовская.

По ее мнению, заявление эксперта "выглядит как очень спланированная акция против Украины".

"Мы помним предыдущий скандал, который касался "Кольчуг" и Ирака, и мы понимаем, что даже будучи обвиненной сторона может оказаться в определенной политической изоляции, или могут притормозить другие процессы, даже если она не виновата", - подчеркнула Айвазовская.

Напомним, ранее издание New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода.

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал сообщения о поставках Украиной ракетных технологий КНДР происками спецслужб России.