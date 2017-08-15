Россия использовала Совбез ООН для вторжения в Украину, – Сергеев

РФ, используя письмо Януковича, заявила на СБ ООН, что вторгается в Украину для подавления "государственного переворота"

Письму Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе войск в Украину был присвоен статус официального документа Совбеза ООН. Об этом на судебном заседании по делу о государственной измене Януковича 15 августа заявил вызванный в качестве свидетеля экс-представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, передает Украинская правда.

По его словам, на заседаниях Совбеза ООН 28 февраля и 1 марта 2014 года представитель России Виталий Чуркин аргументировал вторжение РФ в Крым "госпереворотом в Украине, который угрожает жизни россиян в Крыму".

Однако, подчеркнул Сергеев, России для оправдания интервенции этого было недостаточно. Не хватало просьбы о помощи от представителей власти самой Украины. Сначала они попытались воспользоваться призывом о введении войск РФ от назначенного Россией "премьер-министра" Крыма Сергея Аксенова. Но члены Совбеза не восприняли его как фигуру, уполномоченную принимать такие решения от имени страны.

После этого, продолжил бывший дипломат, Россия созвала на 3 марта еще одно заседание СБ ООН. На нем Чуркин уже зачитал печально известное письмо якобы действующего президента Украины Виктора Януковича, в котором тот просит РФ ввести в Украину войска чтобы подавить "государственный переворот". В тот же день делегация Российской Федерации присвоила этому письму статус официального документа Совбеза ООН, и Совет с этим согласился.

"Для РФ, для объяснения ее интервенции, агрессии не хватало этого звена (признания письма Януковича документом СБ ООН, – ред.), и это звено было использовано для того, чтобы создать представление, что легитимная власть в лице президента таки приглашает", – подчеркнул Сергеев.

По его убеждению, именно это заседание Совбеза, которое состоялось 3 марта 2014 года, является ключевым для того, чтобы обвинить Россию в покушении на суверенитет и государственную целостность Украины.

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Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.