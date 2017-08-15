Суд над Януковичем объявил перерыв до 17 августа

Оболонский райсуд через два дня продолжит рассматривать дело о госизмене беглого бывшего президента Украины

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу о государственной измене беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича до 17 августа 2017 года. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

"В деле объявляется перерыв до 10:00 17 августа", – отметил Девятко.

Ранее сообщалось, что на заседании суда бывший постпред Украины Юрий Сергеев подтвердил аутентичность подписи Януковича на обращении к Путину о введении российских войск.

"Да, подпись там была", – сообщил Сергеев.

Напомним, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

29 июня суд разрешил заочное производство против Януковича.