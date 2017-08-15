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Глава совета НБУ обрисовал перспективы украинской экономики

Глава совета НБУ обрисовал перспективы украинской экономики
Богдан Данилишин / Фото из открытых источников

Чтобы хорошо жить – нужно много работать

15.08.17 572
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По итогам 2017 года можно ожидать роста реального ВВП до 2%.

Об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины, бывший министр экономики Богдан Данилишин в Facebook.

В частности, он отметил, что по оперативным данным Госстата, реальный ВВП во II квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,6%, а по сравнению со II кварталом 2016 года – увеличился на 2,4%.

Рост ВВП в 1 квартале 2017 года составил 2,4% к 1 кварталу 2016 года. Несмотря на незначительное сокращение в 1 квартале этого года, положительная динамика наблюдалась в течение последних 6 кварталов.

"Тенденция восстановления роста была заложена еще во II полугодии 2015 года и усилена в 2016 году в основном за счет действия внутренних факторов. Так, в IV квартале 2016 года в расчете к соответствующему кварталу предыдущего года произошел рост ВВП на 4,8% с тенденцией к ускорению, в то время как в III квартале ВВП увеличился на 2,3%, во II квартале – на 1,5% и 0,1% в 1 квартале. В целом по 2016 году ВВП вырос на 2,3%", - отметил Данилишин.

По его словам, эти данные еще раз подчеркивают, что экономика Украины выходит на траекторию экономического роста.

"Целенаправленная позиция правительства на поддержку экономического роста, которая базируется на Программе Президента Украины "Устойчивое развитие Украины до 2020 года", уже сейчас приносит соответствующие результаты. Правительству Украины вместе с Национальным банком Украины удалось сформировать положительные тенденции, которые позволят ускорить реформирование национальной экономики. Можно сказать, что рецессия, которая формировалась в период с 2013 года и усиленная военными действиями Российской федерации против нашего государства, будет постепенно преодолена", - заявил Данилишин.

Кроме того, по его словам, учитывая глубину падения ВВП в период 2014-2015 годов, в ближайшие три года будет ситуация так называемого "эффекта поддерживаемого роста", когда и без вмешательства экономика будет расти на 2-2,5% в год.

В то же время глава Совета Нацбанка подчеркнул, что "это не выход из ситуации".

"Это окно возможностей, шанс для проведения масштабных реформ – в первую очередь судебной, земельной, включая и снятие моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения; пенсионной реформы и приватизации", - заявил Данилишин.

Кроме того, по его убеждению, должен быть осуществлен анализ предыдущих этапов приватизации, включая и денационализацию, что приватизировано, но заморожено и не работает. Это касается и лицензий на использование недр.

Данилишин уверен, что для осуществления масштабного обновления страны нужно обеспечить в период 2018-2019 годов 3-5% роста ВВП, а в 2020 - 2023 годах - от 5 до 7%. Кроме того, по разным оценкам, объем прямых иностранных инвестиций должен составлять ежегодно от 60 до 100 млрд. долл. США. "Только в этом случае мы докажем, что Украина является европейской самодостаточной страной", - сказал Данилишин.

Он отметил, что динамика ВВП в 2017 году будет формироваться под влиянием оживления инвестиционной активности на фоне улучшения финансового состояния предприятий и дальнейшего расширения потребительского спроса в условиях увеличения уровня минимальной зарплаты.

"В целом по итогам 2017 года можно ожидать роста реального ВВП до 2%", - подчеркнул Данилишин.

По его словам, рост будет поддерживаться не только внутренним спросом, но и внешним, который после сужения на протяжении последних 5 лет получил толчок в условиях позитивной ценовой динамики на мировых товарных рынках. Внутренний спрос будет формироваться в условиях дальнейшего оживления инвестиционной деятельности на фоне улучшения деловых ожиданий и финансового состояния предприятий, о чем свидетельствует восходящая динамика показателей строительства и производства инвестиционных товаров, в том числе машиностроительной продукции, а также потребительской активности населения в условиях повышения уровня заработной платы в экономике и ослабления инфляционного фона, что отразилось на динамике розничной торговли и пищевой промышленности.

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