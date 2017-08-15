Бальцерович завершил свою миссию в Украине

Бывший вице-премьер-министр, министр финансов и глава Национального банка Польши Лешек Бальцерович в апреле прекратил работу в стратегической группе советников по поддержке украинских реформ. Об этом говорится в ответе стратегической группе советников на запрос Українських Новин.

"Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR) была создана в апреле 2016 года по просьбе президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана... В состав группы входят 10 иностранных и украинских специалистов. Сопредседатель Лешек Бальцерович в апреле 2017 года, как и планировал изначально, завершил свою миссию в Украине и не продлевает сотрудничество с группой", – говорится в ответе.

В состав группы советников входят Иван Миклош, Павел Кухта, Андрей Бойцун, Люба Бердсли, Карел Хирман, Ежи Миллер, Александр Шкурла, Ярослав Железняк, Злата Федорова и Зарема Бекирова.

В данный момент председателем группы является бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики и финансов Словакии Иван Миклош.

Отмечается, что по состоянию на август группа продолжает работать, предоставляя консультации и помощь министерствам и другим заинтересованным сторонам в рамках ключевых направлений реформ.

Согласно ответу, приоритетные направления деятельности стратегической группы советников: приватизация и корпоративное управление государственными предприятиями, фискальная политика, земельная реформа, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, энергетический сектор, борьба с коррупцией, реформа правосудия, реформа госуправления и децентрализация.

Напомним, в начале августа Администрация президента заявила, что Бальцерович продолжает работать внештатным советником президента Петра Порошенко.