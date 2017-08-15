Шпионы КНДР, которых поймали на Южмаше, уже шесть лет сидят в тюрьме

Представители Северной Кореи, которые в 2011 году пытались получить доступ к ракетным технологиям производственного объединения "Южмаш", были арестованы, до сих пор отбывают наказание в Житомирской исправительной колонии. Этот факт демонстрирует реальное отношение Украины к вопросу якобы поставок технологий в Северную Корею.

Об этом написал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Учитывая то, что против Северной Кореи введены санкции на поставку ядерных и ракетных технологий, Украина не вела и не ведет никаких переговоров и, тем более, операций с Северной Кореей из этих вопросов. Зная это, представители Северной Кореи в 2011 году пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш", однако были изобличены сотрудниками контрразведки и решением Николаевского апелляционного суда от 27.11.2011 получили по 8 лет лишения свободы за шпионаж", - написал Геращенко.

Он отметил, что гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии № 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии № 8. К обоим заключенным был применён "Закон Савченко" и поэтому они выйдут на свободу 6 сентября 2018 года.

В связи с этим, Геращенко считает, что "факт задержания и привлечения к ответственности граждан Северной Кореи за попытку получения доступа к секретным украинским ракетным технологиям и есть факт демонстрации реального отношения Украины к вопросу якобы поставок технологий в Северную Корею".

Он напомнил, что газета The New York Times распространила неправдивую, манипулятивную информацию о том, что якобы Украина может быть причастна к поставке в Северную Корею ракетных технологий, позволивших ей создать баллистическую ракету средней дальности, которая способна поражать цели на острове Гуам, являющемся территорией США.

Цель автора, по мнению Геращенко, "навести тень на плетень" и забросить в американское общественное мнение мысль о том, что Украина делает недружественные шаги по отношению к США и, соответственно, не стоит ее поддерживать в ее борьбе против России.

В ответ на публикацию The New York Times секретарь секретарь СНБО Александр Турчинов назвал сообщения о поставках Украиной ракетных технологий КНДР происками спецслужб России.