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Главная » Страна » В Воздушных силах начались командно-штабные учения

В Воздушных силах начались командно-штабные учения

В Воздушных силах начались командно-штабные учения
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Практическая фаза учений предполагает бомбометание и ведение условных воздушных боев

15.08.17 355
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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины 15 августа стартовали двусторонние командно-штабные учения с практическими действиями всех родов авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Цель учений – планирование и управление подчиненными войсками (силами), всестороннее обеспечение действий во время подготовки и ведения операций (боевых действий) в зонах ответственности в условиях быстрого изменения обстановки.

Во время практической фазы учений запланирована отработка действий с выполнением различных летно-тактических задач, в том числе бомбометание, ведение условных воздушных боев, совершение марша и перемещение в новые районы боевого назначения подразделений противовоздушной обороны.

Особое внимание будет уделяться вопросам совершенствования оперативных возможностей управлений воздушных командований, слаженности в работе структурных подразделений пунктов управления, а также совершенствованию индивидуальных возможностей личного состава в ходе планирования применения и управления силами и средствами воздушных командований.

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