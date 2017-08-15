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Главная » Страна » В НАПК жалуются, что им не дают код Реестра для автоматической проверки е-деклараций

В НАПК жалуются, что им не дают код Реестра для автоматической проверки е-деклараций

В НАПК жалуются, что им не дают код Реестра для автоматической проверки е-деклараций
Фото: УНИАН

Сейчас проверку осуществляют в ручном режиме

15.08.17 179
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Для определения, работает ли разработанный ПРООН модуль автоматической проверки е-деклараций Реестра НАПК, нужен программный код, однако администратор Реестра ГП "Украинские специальные системы" медлит с его предоставлением.

Об этом на брифинге во вторник заявила председатель НАПК Наталия Корчак, сообщает "Укринформ".

"Наши международные партнеры из ПРООН в свое время разработали модуль верификации (проверки) электронных деклараций, и сейчас будет проходить тестирование данного модуля на нашей системе на предмет совмещения. После этого мы сможем дать ответ на вопрос, нужно ли нам разрабатывать новый программный продукт, или возможно его доработать для использования  в действующей системе Реестра с учетом модуля верификации. Для этого нам необходима решительная позиция нашего системного администратора - ГП "Украинские специальные системы", - сказала Корчак.

Она объяснила, что ГП УСС должно предоставить для такого тестирования программный код, однако, по ее словам, все попытки его получить "пока остались без ответа".

"Пользуясь случаем я хотела бы привлечь внимание и премьер-министра Украины к такой проблеме, потому что не решив этот вопрос, мы не сможем двигаться дальше" - отметила Корчак.

Напомним, система электронного декларирования сейчас предоставляет возможность подать и обнародовать декларации, однако она не имеет модуля верификации и  арифметического и логического контроля, что не дает возможность проверять поданные декларации в автоматическом режиме. Сейчас уполномоченные лица НАПК осуществляют проверку в ручном режиме.

На 15 августа проведена полная проверка 313 деклараций 244 должностных лиц.

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