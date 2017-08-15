В Харькове пожар, возникший около полудня, на крыше жилого восьмиэтажного дома вблизи Южного вокзала и распространившийся на площади 80 кв.м., удалось локализовать. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС в Харьковской области полковник Игорь Лупандин, передает Укринформ.

Пожарные вывели из дома 37 человек.

"В 14:40 пожар на крыше жилой многоэтажки, что на улице Евгения Котляра, 8/10 близ Южного вокзала, локализован в пределах 80 кв.м. Под наблюдением спасателей на свежий воздух оперативно выведены 37 человек, никто не пострадал", – отметил Лупандин.

По его словам, во время проведения разведки внутри дома спасатели обнаружили двух человек, которые не смогли самостоятельно покинуть дом.

"Мужчина в возрасте 76 лет оказался заблокированным в лифте в районе 7-го этажа. Бойцы ГСЧС помогли ему выйти наружу. На 8-м этаже в своей квартире находилась 82-летняя женщина. По состоянию здоровья она вообще не могла двигаться. Ее немедленно вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи для осмотра. Оба спасенных не получили никаких травм и ожогов", – добавил Лупандин.

По его словам, сейчас продолжается разборка деревянных конструкций крыши и ликвидация отдельных очагов огня.