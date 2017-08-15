В 2017 году в Украине закроют 162 школы

По состоянию на 1 августа в нашей стране действуют 338 опорных школ, а 744 – их филиалы

Количество школ в Украине в 2017/2018 учебном году составит 16 566, что на 162 меньше, чем в 2016/2017. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на презентацию Министерства образования и науки.

В частности, отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2017 года в Украине будут функционировать 16 566 общеобразовательных учебных заведений, из них 435 – в Киеве. Средняя наполняемость классов составит: в сельской местности – 13 учеников, в городах – 25.

По состоянию на 1 августа в Украине действуют 338 опорных школ, а 744 – их филиалы.