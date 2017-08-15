АТО: эпицентр напряженности переместился с донецкого на мариупольское направление

Сегодняшний день в районе проведения антитеррористической операции опять прошел неспокойно. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Для сравнения, на прошлой неделе, в светлое время суток, количество обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок была минимальным. На этой же неделе боевики открывают огонь без учета времени и фактически вдоль всей линии разграничения.

15 августа вооруженное противостояние переместилось из Авдеевской промзоны на мариупольское направление. Здесь под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Широкино, Новотроицкого, Павлополя. Ночью в результате гранатометного обстрела украинских укреплений на подступах к Марьинке и Водяному двое наших военных получили ранения.

На луганском направлении огневые провокации противника зафиксированы недалеко Новоалександровки и Троицкого. А на донецком – преступники днем ​​выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Верхнеторецкого.