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Что будет интересненького на День Независимости в Киеве

Что будет интересненького на День Независимости в Киеве
Фото: hromadske.tv

Городская власть анонсировала праздничные мероприятия

15.08.17 50
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В Киеве ко Дню Независимости Украины будет проведен ряд торжественных мероприятий и представлены несколько масштабных медиапроектов исторического направления, среди которых проект-выставка "Энеида", премьера фильмов "Червоный" и "Украина. Возвращение истории".

Об этом сообщила замдиректора Департамента общественных коммуникаций КГГА Татьяна Гузенко, сообщает "Укринформ".

"Нынешние культурно-художественные мероприятия к 26-й годовщине Независимости Украины чрезвычайно разноплановые и насыщенные. Но впервые большинство из них будет проходить под лозунгом определения украинской национальной идентичности, и это будет действительно новым и интересным проектом как для киевлян, так и для гостей столицы", - сказала Гузенко.

Один из масштабных проектов, который планируется реализовать в этом году в Киеве, - это проект-выставка "Энеида", который продлится с 24 августа до 29 октября в Национальном художественном музее Украины и будет аккумулировать около 200 выдающихся артефактов: иллюстрации, станковая живопись и графика, театральные афиши, фото- и видеоматериалы, книжные издания, которые касаются визуальных образов поэмы Ивана Котляревского "Энеида" из частных коллекций 11 музеев Украины. Более 50% этих артефактов будут показаны впервые широкой публике.

По словам одного из кураторов этого проекта Павла Гудимова, это будет первая попытка переосмыслить и переоценить произведение "Энеида" в жизни Украины и его значение для национальной идентификации.

Другим масштабным и знаковым проектом нынешнего Дня Независимости должна стать премьера фильма "Червоный", снятого по одноименной книге Андрея Кокотюхи, рассказывающий о восстании в одном из лагерей ГУЛАГа под руководством воина УПА Даниила Червоного.

Как отметил первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин, это фильм об украинцах, которые выживают в любых условиях, даже в таких нечеловеческих, как сталинские лагеря, и имеет целью создание образа национального героя. Выход фильма в широкий прокат приурочен именно к 24 августа, чтобы показать силу и несокрушимость духа украинского народа и одновременно продемонстрировать возрождение украинского кинематографа.

Еще одним масштабным медиапроектом ко Дню Независимости должен стать двухсерийный документальный фильм "Украина. Возвращение истории" производства "1+1 Продакшн", объединяющий элементы расследования и полноценные научные исследования украинской истории. В рамках выхода этого фильма накануне Дня Независимости, 22 августа на Михайловской площади, будет открыта уникальная выставка исторических фактов, которые позволят киевлянам и гостям столицы узнать совершенно другую, настоящую, историю Украины, нежели ту, которую годами насаждали украинцам, отмечалось на пресс-конференции. На выставке будут представлены самые интересные артефакты расследований, проводимых в архивах Ватикана, России, Украины, Европы, будут показаны истинные лица украинских правителей времен Киевской Руси в 3-D измерении и реалистичные портреты украинских гетманов.

Среди традиционных культурных мероприятий, которые запланированы в столице ко Дню Независимости - большой концерт творческих коллективов разных национальностей и отчетный концерт муниципальных профессиональных коллективов песни и танца, которые пройдут на отреставрированной летней сцене Мариинского парка; Международный конкурс-фестиваль на Певческом поле, в котором примут участие более 600 самодеятельных коллективов Украины, Канады и США, и праздник с проведением различных мастер-классов в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара". Все эти мероприятия планируются провести 24 августа. Кроме этого, 25 августа в Мариинском парке будет организован Вечер классической элитной музыки, а 26 августа в парке "Победы" планируется открытие новой локации для празднования Дня Независимости с проведением концерта и других культурно-развлекательных мероприятий.

Многодневное празднование 26-й годовщины Независимости Украины запланировано и в "Парке Киевская Русь", где в течение 24-27 августа будет проведен ряд мероприятий в театрализованной форме на историческую тематику.

Разнообразную и насыщенную культурно-художественную программу празднования Дня Независимости запланировали все районы столицы. В Печерском районе, в частности, 24 августа планируют установить рекорд Украины по изготовлению самых длинных  украинских бус с элементами петриковской росписи, а в МЦ "Шоколадный дом" организуют фотовыставку "Украина. Мгновения жизни" с уникальными фотографиями украинской жизни и украинской природы. На Контрактовой площади в День Независимости планируется концерт духовых оркестров, в Дарницком районе - выставка вышитых полотенец со всей Украины, а в Шевченковском районе будут проводить бесплатные экскурсии "Киев. Знаковые места".

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