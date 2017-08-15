Президент назначил стипендии детям троих погибших журналистов

Стипендия президента Украины детям журналистов, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, была основана в апреле 2002 года

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов Дмитрия Лабуткина, Сергея Николаева и Вячеслава Веремия, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Для поддержки детей представителей СМИ и обеспечения их социальной защиты президент Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей. Соответствующий Указ № 217/2017 Глава государства подписал сегодня, 15 августа", – говорится в сообщении.

Согласно документу, стипендии получат дочь капитан-лейтенанта, редактора редакции телевидения телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина – Кира, дочь фотокорреспондента газеты "Сегодня" Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия – Максим.

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Напомним, стипендия президента Украины детям журналистов, погибших или ставших инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей, была основана в апреле 2002 года. В 2015 году своим указом Порошенко увеличил сумму выплат до размера 1,5 прожиточного минимума. Выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях – стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Дмитрий Лабуткин и Сергей Николаев погибли в зоне АТО, Вячеслав Веремий – во время Революции достоинства.