Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » У России есть возможности и основания для поставки в КНДР ракетных двигателей, – Госкосмос

У России есть возможности и основания для поставки в КНДР ракетных двигателей, – Госкосмос

У России есть возможности и основания для поставки в КНДР ракетных двигателей, – Госкосмос
Фото: kik-sssr.ru

Северная Корея слишком быстро прошла путь от начала разработки до запуска первой ракеты

15.08.17 887
100

Россия, учитывая ее дружеские отношения с Северной Кореей и наличие от 7 до 20 штук готовых ракет "Циклон 2" и "Циклон 3", имеет все основания и возможности для поставки в КНДР ракетных двигателей и технологий, которые могут быть использованы для военных целей.

Об этом заявил и.о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко во время пресс-конференции, посвященной опровержению публикации американского издания The New York Times о том, что успехи ракетной программы Северной Кореи могут быть связаны с возможным приобретением корейской стороной мощных ракетных двигателей украинского производства на черном рынке, передает УНИАН.

"Учитывая дружеские отношения с Кореей, у России могли быть все основания для поставки туда ракет, двигателей, компонентов топлива", – сказал он, добавив, что от начала освоения КНДР ракетной технологии до первого запуска готовой ракеты прошло всего 2 года, что является очень коротким периодом для реализации такой технологии.

"Два года прошло от начала освоения технологии до запуска – это исключительные сроки. За эти сроки реализовать этот проект никто, даже космическая держава… не может. А у них все получилось. Они использовали готовое изделие. Это все, что мы можем сказать", – добавил Радченко, заявив, что до 2001 года Украина производила ракетные двигатели, которые упомянуты в публикации The New York Times, но они все в составе готовых ракет "Циклон 2" и "Циклон 3" были поставлены в Россию и сейчас хранятся там.

"По оперативной информации Россия на сегодня располагает ракетами "Циклон 2" и "Циклон 3" в количестве от 7 до 20 ракет. Двигатели есть, документация есть. Они могут поставлять эти двигатели как готовые изделия кому угодно, это не исключено", – заявил и. о. главы госагентства.

Также он добавил, что по его оценкам, самой Россией эти ракеты уже использоваться не будут.

"Высока степень вероятности того, что выступление в прессе может быть инспирировано нашими "друзьями" из России, потому, что они заинтересованы в снижении рейтинга нашей страны в проектах, в которых мы участвуем", – отметил Радченко, добавив, что репутация Украины как космической державы от таких публикаций не пострадает, ведь она основана на наработках, которые уже есть в Украине, а "это просто шумиха на ровном месте".

Напомним, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, принимал участие в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, ранее была сфотографирована в российской военной форме.

В ответ на упомянутую публикацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием "Южмаш" ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство об ограничении распространения военных ракетных технологий.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В РФ опять потерялся Путин – уже неделю не появляется на публикеСнова оправдываться. Как Украина оказывается в центре оружейных скандаловШпионы КНДР, которых поймали на Южмаше, уже шесть лет сидят в тюрьме

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33099
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7061
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4844
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7079
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3783
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5136
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2420
  1. У актрисы из "Любовь и голуби" отнялись ноги 4595 / 4874
  2. Погода на неделю 3596 / 3795
  3. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2491 / 2891
  4. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 2471 / 2758
  5. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2308 / 2636
  6. Соединительная память. Кто и зачем устанавливает в Киеве таблички "Последнего адреса" 2008 / 2321
  7. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 1832 / 33099
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 46 / 2758
  2. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 19 / 6292
  3. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 14 / 1592
  4. Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге 13 / 974
  5. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 13 / 1888
  6. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 11 / 2303
  7. Потакание российскому империализму привело ко вторжениям в Грузию и Украину, – Мацеревич 10 / 1208
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.