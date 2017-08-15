Президент ГП "Антонов" уходит в отставку

Президент государственного авиапредприятия "Антонов", которое входит в госконцерн "Укроборонпром", Александр Коцюба уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте предприятия.
"Он (Александр Коцюба, – ред.) успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", – говорится в сообщении.
Также отмечено, что Коцюба решил вернуться в частный бизнес.