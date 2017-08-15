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Главная » Страна » Украине нужно инициировать международное расследование ракетной программы КНДР, – Горбулин

Украине нужно инициировать международное расследование ракетной программы КНДР, – Горбулин

Украине нужно инициировать международное расследование ракетной программы КНДР, – Горбулин
Владимир Горбулин / Фото: uacrisis.org

Необходимо прекратить постоянные нападки на нашу страну, которая единственная из всех отказалась от своего третьего в мире ракетно-ядерного комплекса

15.08.17 430
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В ответ на публикацию The New York Times Киев должен инициировать международное расследование ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований и советник президента Украины Владимир Горбулин, передает LB.ua.

"В данной ситуации Министерству иностранных дел надо бы предложить мировому сообществу, а в первую очередь Соединенным Штатам, провести исследование как у нас в Украине, так и, наверное, во всем мире, каким образом Северная Корея смогла развить свою ракетно-космическую программу. Есть ли здесь какие-то китайские корни или нет? Есть ли здесь российские корни или нет? А эти две страны поддерживали и поддерживают тесные отношения с КНДР. Какие взаимоотношения между Северной Кореей и Ираном?" – сказал Горбулин.

"Предложение от Украины провести беспощадное расследование с тем, чтобы прекратились постоянные нападки на нашу страну. Я в 1997 году подписал РКРТ от имени Украины. Я не знаю ни одного случая [его нарушения], в том числе и продажи двигателей для ракет воздух-воздух в Иран, в чем тоже обвиняли в свое время Украину. И ни одного факта не было доказано. Но мы постоянно на страницах газет и в телевизионных передачах", – сказал он.

"Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно не побояться. Конечно, здесь будут определенные имиджевые потери. Здесь, возможно, придется расхлебывать немало тяжких страниц. Но тогда мы придем к одному выводу: мы порядочная страна, мы честная страна. А главное – мы единственная страна, которая пошла на сокращение и фактически на расставание со своим третьим в мире ракетно-ядерным комплексом. И когда такие мухи кусают Украину беспрерывно, то, наверное, пора переходить от созерцания и оханий-аханий на кухнях и в кабинетах к активным действиям", – заявил Горбулин.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ, содержащий оценки американских разведывательных агентств, сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода "Южмаш", имеющего исторические связи с российской ракетной программой. Источником этого анализа назван эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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