Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников

15 августа исполнился год с момента начала фактической работы одного из новосозданных антикоррупционных органов — Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). По этому поводу глава ведомства Наталья Корчак провела брифинг для СМИ, на котором отчиталась о результатах: 276 направленных в суд протоколов об административных правонарушениях, 150 судебных решений в пользу НАПК. Что же касается итога проверок электронных деклараций чиновников, главной функции агентства, ради которой, собственно, оно и было создано, тут результаты весьма скромны: проверку прошли 39 деклараций, еще 313 — в процессе, и это из 1,5 миллионов, находящихся в госреестре.

Сама Наталья Корчак оценила итоги первого года работы НАПК "на тройку", назвав при этом главные проблемы агентства: неукомплектованность кадрового состава, несовершенство законодательства и отсутствие автоматической проверки электронных деклараций.

Долгий запуск

Создание системы электронного декларирования чиновников и НАПК, как органа, который будет обеспечивать ее эффективность, было одним из главных условий предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. При этом процесс запуска НАПК оказался очень уж долгим. Закон "О предотвращении коррупции", регламентирующий деятельность НАПК, был принят Верховной Радой в октябре 2014 года. Лишь спустя 5 месяцев, в марте 2015-го, появилось соответствующее решение Кабмина, и только спустя год — в марте 2016-го было завершено формирование персонального состава НАПК, членами которого стали Руслан Радецкий, Руслан Рябошапка, Александр Скопич и Наталья Корчак, избранная главой агентства. Согласно закону, в НАПК должно быть пятеро членов, однако народный депутат от БПП Виктор Чумак, кандидатура которого также была поддержана конкурсной комиссией, в январе 2016-го отказался от должности, мотивировав это решение тем, что работать ему там "все равно не дадут". Впрочем, звучала версия о том, что Чумак просто предпочел депутатский мандат неясным перспективам в новом органе: ведь регламентный комитет Рады уже подготовил решение о снятии с него депутатских полномочий по причине совмещения должностей.

Критика в адрес новой структуры начала звучать уже на этапе отбора кандидатур в члены НАПК

Как бы там ни было, но свою работу в августе 2016 года НАПК начало в неполном, хоть и правомочном составе (минимально допустимое число членов агентства — три человека). При этом критика в адрес новой структуры со стороны общественных организаций начала звучать уже на этапе отбора кандидатур в члены НАПК, процедуру которого активисты называли непрозрачной. Вопросы вызвала и персона руководителя агентства, которую считают креатурой Арсения Яценюка: в 90-е годы Наталья Корчак преподавала в Черновицком национальном университете, в котором тогда учились Яценюк (на момент назначения Корчак - премьер-министр) и министр юстиции Павел Петренко.

Скандальное е-декларирование

Система электронного декларирования доходов чиновников должна была заработать в Украине 15 августа 2016 года. Однако за два дня до старта Госслужба специальной связи и защиты информации объявила о своем отказе в сертификации Единого госреестра – по причине несоответствия техническому заданию. 14 августа Наталья Корчак приняла решение о запуске системы с 15 августа без сертификата Госспецсвязи в тестовом режиме, что вызвало резкую критику общественности. Ведь данные несертифицированной системы не имели бы доказательной силы в суде, а это позволило бы избежать ответственности чиновникам, подавшим недостоверную информацию. Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин тогда заявил, что "система работает в режиме тренажера – и для коррупционеров безопасно, и международникам есть что показать". В результате доступ к системе был приостановлен и возобновлен с 1 сентября — после выполнения замечаний Госспецсвязи.

Проблемы с доступом к сайту возникли и во время кампании по подаче е-деклараций: система работала крайне медленно, в результате чего НАПК было вынуждено продлить срок подачи отчетности на один месяц. Корчак утверждала, что ее ведомство не виновато в срыве кампании, поскольку за техническую работу сайта и серверов отвечает совсем другая структура – государственное предприятие "Украинские специальные системы".

В мае этого года на причины проблем с е-декларированием пролил свет генпрокурор Юрий Луценко. Выступая в парламенте, он заявил, что систему е-декларирования на самом деле разработали студенты Киевского политехнического института, а грант правительства Дании на ее создание разворован. "Следствие выяснило, что ни одного конкурса по избранию победителя создание системы электронного декларирования не было. Правительство Дании предоставило средства на создание системы электронного декларирования для организации ПРООН в Украине. Эта организация определила исполнителя работ – ООО "Миранда", а руководитель "Миранды" Юрий Новиков поручил выполнение этих работ преподавателю КПИ и его студентам", – заявил Луценко.Выделенные на проект деньги, по данным ГПУ, были перечислены через фиктивную фирму на счет в Эстонии.

Систему е-декларирования на самом деле разработали студенты КПИ, а грант правительства Дании на ее создание разворован

Впрочем, проблемы е-декларирования носят не только технический характер. Координатор коалиции "Декларации под контролем" Александра Дрик на брифинге 15 августа обвинила правительство в блокировании работы НАПК. "Кабинет министров в первую очередь несет ответственность за то, что НАПК так и не стало независимым органом и не смогло полноценно выполнять функции, возложенные на него законодательством. Подотчетные и подконтрольные правительству органы, по сути, блокируют работу системы электронного декларирования", – сказала Дрик. НАПК является владельцем системы, однако контроль над ней находится в руках Госспецвязи и подчиненных ему государственных предприятий, утверждает она. "Они заявили, что существующая система не может быть обновлена автоматизированной системой проверки. А без нее НАПК не сможет проверить миллион деклараций и так и будет вручную проверять по 39 деклараций за полгода", – объяснила эксперт.

Нескромные премии

Бюджет агентства на этот год составляет 162,8 миллиона гривен. Очевидно, немалая доля в нем отведена на оплату труда. В феврале 2017-го зарплата Натальи Корчак составила 101 тыс. гривен, ее заместители получили по 76 тысяч. При этом антикоррупционеры не отказывали себе в весьма внушительных премиях, доходивших до 200 тысяч гривен. Этот факт глава НАПК признала во время отчета в парламенте, объяснив его работой агентства в неполном составе.

Интересно, что премии даже стали причиной внутренних конфликтов в НАПК. "Что у Радецкого, что у Рябошапки есть культ личности. Они говорят, что здесь что-то узурпировалось, но чего они на самом деле хотят? Они хотят сами насчитывать людям премии. По принципу: сегодня этому дам, а завтра не дам", – рассказала Корчак в эфире одного из телеканалов.

Примечательно, что при этом НАПК заинтересовалось премией Юлии Марушевской в размере 500 гривен к 8 марта. По этому поводу бывшая руководитель Одесской таможни была вызвана в агентство для дачи пояснений.

Грядущая перезагрузка

За последние месяцы кадровые проблемы антикоррупционного органа только усугубились. В июне подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка, призвав Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о реорганизации агентства. Другой член НАПК, Руслан Радецкий, имеет проблемы с полицией: в апреле этого года его обвинили в вождении в нетрезвом виде, однако Печерский районный суд признал Радецкого невиновным. После чего МВД начало расследование по административной статье "Нарушение требований по предотвращению конфликта интересов": следствие утверждает, что Радецкий помог судье, "обелившему" его от вождения в нетрезвом виде, избежать проверки декларации о доходах. Сам член НАПК назвал дело сфабрикованным, а причина расследования, по его мнению, кроется в желании МВД дискредитировать агентство накануне рассмотрения Верховной Радой законопроекта о "перезагрузке" агентства.

За последние месяцы кадровые проблемы антикоррупционного органа только усугубились

Накануне конкурсная комиссия выбрала четвертого члена НАПК — им стал адвокат Александр Серегин. Однако его кандидатуру еще должен утвердить Кабмин. Сейчас в составе НАПК работают три члена из пяти, при этом репутация одного из «тройки» несколько подмочена.

Ожидается, что дальнейшую судьбу антикорупционного органа парламент будет решать на осенней сессии. На этот момент зарегистрировано два законопроекта по реорганизации работы агентства — один из них разработан Министерством юстиции, второй — группой депутатов во главе с Виктором Чумаком, который все же не выпускает НАПК из поля своих интересов.

Оба документа предполагают полную ротацию членов агентства, ныне защищенных от отставки 4-летним иммунитетом. Учитывая ситуацию с е-декларированием, которое так и не стало полноценным инструментом в борьбе с коррупцией и недовольство по этому поводу европейских партнеров, можно ожидать, что ротация членов НАПК не заставит себя долго ждать. Вопрос в том, возможна ли в принципе эффективная работа антикоррупционного органа, состав которого утверждает Кабинет министров.

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Итоги первого года работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Фокусу прокомментировал исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин:

– Работа НАПК полностью провалена, руководство агентства продемонстрировало свою политическую зависимость и административную несостоятельность. Мы не услышали от главы агентства, сколько денег было возвращено в бюджет в результате их деятельности, сколько остановлено коррупционных схем, сколько партий понесли ответственность за непрозрачное финансирование, сколько уголовных производств начато по результатам анализа деклараций. При этом в ответ на вопрос о дальнейших планах, глава агентства говорит об "институциональном развитии" - то есть о перестановке стульев вместо реальных шагов по борьбе с коррупцией.

Некачественный анализ деклараций топ-чиновников и как результат – отсутствие уголовных, а не административных дел по фактам коррупции, компиляция процессов, когда коррупцию находят в действиях Марушевской и не видят в действиях Насирова, четко показывает, что орган зависимый и непрофессиональный.

Думаю, что одна из причин происходящего состоит в том, что коллегиальный принцип руководства агентством себя не оправдал. Ответственность перекидывается друг на друга. В то же время уровень профессионализма и добропорядочности этих людей не соответствует тому высокому положению, которое они занимают.