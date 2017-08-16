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Ситуация в Донбассе

В зоне АТО боевики применили Град

В зоне АТО боевики применили Град
Иллюстративное фото

Ранены трое украинских военнослужащих

16.08.17 54
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены трое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, ситуация на Донбассе остается напряженной.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82-мм в районе Красногоровки. Украинские позиции вблизи Павлополя противник дважды обстрелял из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а около полуночи они применили переносную реактивную пусковую установку Град (Партизан).

На луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям ВСУ на подступах к Крымскому и Троицкому. Также неспокойно было в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На донецком направлении противник атаковал позиции сил АТО в районе Авдеевской промзоны. Украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, в Донбасс прибыло более 120 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста.

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