В зоне АТО боевики применили Град

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены трое украинских военнослужащих.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, ситуация на Донбассе остается напряженной.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82-мм в районе Красногоровки. Украинские позиции вблизи Павлополя противник дважды обстрелял из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а около полуночи они применили переносную реактивную пусковую установку Град (Партизан).

На луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям ВСУ на подступах к Крымскому и Троицкому. Также неспокойно было в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На донецком направлении противник атаковал позиции сил АТО в районе Авдеевской промзоны. Украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, в Донбасс прибыло более 120 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста.