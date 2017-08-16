Компании, подконтрольные Курченко, вывозят антрацит из Донбасса, - СМИ

В июле 2017 года из России экспортировали в страны Европы около 267 тыс. т угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, сообщает liga.net .

Крупнейшими экспортерами украинского угля стала Компания "Газ-Альянс", подконтрольная Сергею Курченко.

В июле из портов компания экспортировала более 50 тыс. т антрацита. Все объемы были нелегально вывезены южно-осетинской компанией "ЗАО Внешторгсервис", которые в последствии были переоформлены на Газ-Альянс.

Еще одна компания Курченко - "Петролеум капитал" - экспортировала из России 32 тыс. т угля, предварительно вывезенного из Донбасса. Покупателей угля установить не удалось.

Компания "Русский антрацит" экспортировала около 34 тыс. т антрацита. Практически все объемы были поставлены в адрес гонконгской Grecoal Limited, подконтрольной братьям Александру и Сергею Мельничукам.

Еще одна компания, совладельцем которой является Александр Мельничук, - "ООО Угольные технологии" экспортировала около 15 тыс. т антрацита в июле.

В адрес Yorkland Merchants Limited (зарегистрирована в Гонконге в октябре 2016 г.) в июле было поставлено более 29 тыс. т украинского антрацита. Из этого объема непосредственно РЖД Логистика поставила оффшорной компании 9 тыс. т.

Российская ТД "Антрацит", находящаяся под украинскими санкциями, вывезла из России более 31 тыс. т угля. Все объемы поставлены для Сarbon and Natural Resources corp Ltd. ТД Антрацит зарегистрирована на жителя Ростовской области Александра Носко.

С июля ЗАО "Внешторгсервис" прекратила проходить по накладным РЖД, как импортер угля с временно оккупированных территорий. При этом компания продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса коксующийся уголь и железную руду. Также компания вывозит готовую металлопродукцию.

Более 70% всего угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донбасса в Россию, в дальнейшем экспортируют все две компании, связанные с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Первый работает в "ЛНР" "замминистра энергетики", второй - легально торгует углем в подконтрольной Украине.

Напомним, Насалик сказал, когда Украина сможет отказаться от антрацита.