Количество лесных пожаров в Украине увеличилось вдвое

Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 по 14 августа в Украине ликвидировали 4 759 пожаров. В ходе ликвидации пожаров сотрудники ГСЧС спасли 26 человек.

В лесных массивах страны по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось почти в два раза, а площадь поражения – в 5,5 раз. Наибольшее количество пожаров в государственном лесном фонде было зафиксировано в Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областях.

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При этом Чечеткин отметил, что количество возгораний на торфяниках уменьшилось в три раза.

"Благодаря реагированию на пожары на начальном этапе и комплексному применению наземных сил и авиации пожарно-спасательных подразделений ГСЧС удалось не допустить перерастания пожаров до уровня чрезвычайных ситуаций. Я отмечаю результативную работу территориальных подразделений в условиях аномальной жары, ведь именно благодаря этому удается удерживать ситуацию с пожарами под контролем", - добавил он.

Напомним, в оккупированном Крыму горела территория античного Пантикапея.