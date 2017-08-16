В Киеве заработал отремонтированный фуникулер

В столице снова заработал фуникулер.

На регламентные работы и капремонт некоторых узлов понадобился месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.



Ремонтные работы продолжались с 17 июля по 16 августа 2017 года.



В частности, был проведен ремонт оборудования вагонов, электронного, механического, электрического, пневматического оборудования приводов, а также проведены статические и динамические испытания.

По результатам проверки исправности фуникулера было выдано разрешение на эксплуатацию на следующий год.

Напомним, фуникулер работает ежедневно с 7:00 до 22:00. Нижняя остановка находится возле ст. м. "Почтовая площадь", верхняя - на ул. Трехсвятительская (Михайловский монастырь).