В ОБСЕ рассказали о новых патрульных базах в зоне АТО

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет об открытии новых патрульных баз в зоне АТО.

Подробности о новых базах рассказал первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает ряд СМИ.



Сейчас, по его словам, на востоке работают более полутысячи наблюдателей по обе стороны линии фронта. На прошлой неделе они зафиксировали уменьшение огневых атак на 15%. В то же время две недели назад сообщали о превышении обстрелов на 55%.



А с начала года наблюдатели зафиксировали более 3 тыс. случаев применения со стороны сепаратистов тяжелого оружия, которое запрещено минскими соглашениями.



"Сейчас наблюдательные базы миссии ОБСЕ работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и в других неподконтрольных районах. В ближайшее время мы планируем открыть базу повторно в Станице Луганской. Последняя передовая патрульная база, которую мы открыли, расположена в Попасной Луганской области. Это место, в котором на постоянной, круглосуточной основе расположена команда наблюдателей. В светлое время суток они будут осуществлять патрулирование в этом районе вдоль линии соприкосновения - пешим способом или на автомобилях. В ночное время будут находиться на базе и осуществлять мониторинг оттуда. Маршруты наблюдения пролегают до границы с Российской Федерацией", - рассказал Хаг.

Также он отметил факты препятствования миссии ОБСЕ.



"Некоторые утверждают, что миссия слепа. Но это не потому, что мы смотрим закрытыми глазами, а потому, что нам не дают смотреть, не дают такой возможности. Во многих случаях нашим наблюдателям не дают делать то, что они призваны сделать. Тот факт, что миссию не допускают в определенные районы, может указывать на то, что там прячут что-то такое, чего миссии не стоит видеть. Но несмотря ни на что, мы будем осуществлять свои обязательства", - добавил Хаг.



Мандат, по которому ОБСЕ осуществляет наблюдательную миссию в Украине, остается в силе до 31 марта 2018 года. Будет ли он продлен, решит Совет ОБСЕ в Вене.