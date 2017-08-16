Имущество Насалика арестовано Печерским судом

Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом сообщают "Українські новини".

Имущество арестовали по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского.

Он подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана). Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил $3,3 млн.

Одновременно с этим он подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).

Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом. Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.

Напомним, в украинские суды поступило 4444 уголовных дела о коррупции.