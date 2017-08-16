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Главная » Страна » Больше тысячи тонн конопли сгорели в Хмельницкой области

Больше тысячи тонн конопли сгорели в Хмельницкой области

Больше тысячи тонн конопли сгорели в Хмельницкой области
Иллюстративное фото

На складах хранилось около 1200 тонн растения, собранного в прошлом году

16.08.17 128
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Масштабный пожар на складах с промышленной коноплей произошел вчера  в Староконстантинове Хмельницкой области.

Об этом сообщается на странице национальной полиции Украины в Facebook.

По информации правоохранителей, в 19:20 огонь охватил склады с коноплей, которые расположены по улице Железнодорожной возле кафе "Уют".

На складах хранилось около 1200 тонн промышленной конопли, собранной в 2016 году.

Пожарные ликвидировали огонь. Сейчас причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, Европа изнывает от пожаров.

 

 

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