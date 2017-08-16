Больше тысячи тонн конопли сгорели в Хмельницкой области

Масштабный пожар на складах с промышленной коноплей произошел вчера в Староконстантинове Хмельницкой области.
Об этом сообщается на странице национальной полиции Украины в Facebook.
По информации правоохранителей, в 19:20 огонь охватил склады с коноплей, которые расположены по улице Железнодорожной возле кафе "Уют".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество лесных пожаров в Украине увеличилось вдвое
На складах хранилось около 1200 тонн промышленной конопли, собранной в 2016 году.
Пожарные ликвидировали огонь. Сейчас причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, Европа изнывает от пожаров.