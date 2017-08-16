Савченко видит спасение страны в Гетьманщине

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко считает, что лучшей моделью управления Украиной была Гетманщина.



"Гетманщина — это пропорциональный выбор людей во власть и их отстранение, если они не оправдают доверия народа. Я считаю, что и депутаты сегодня в нашем парламенте должны делегироваться и отзываться исключительно народом", — приводит слова Савченко сайт телеканала "NewsOne".

Депутат считает, что партий в Украине существовать не должно, потому что они себя дискредитировали и не являются более политической элитой страны. Между тем в июле Минюст Украины зарегистрировал новую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Я зарегистрировала не партию, а скорее — круглый стол, куда приходили представители общественных организаций и искали единую концепцию и путь развития Украины. В частности, мы разработали также проект, который наглядно показывает, как Украина может жить без партий", — пояснила Савченко.

Напомним, Савченко готова идти в президенты Украины.