225 лет назад началось заселение украинскими казаками Кубани

В этот день в 1792 году началось заселение украинскими казаками Кубани.

Впервые запорожские казаки появились на Кубани в начале 1740-х годов, но императрица Елизавета строго запретила им там селиться, и они вынуждены были покинуть облюбованные земли, напоминает "Укринформ".



Впоследствии казаки делали еще несколько попыток поселиться там, но Петербург каждый раз отказывал просителям в колонизации.

Незадолго перед разрушением Екатериной II Сечи и ликвидации Запорожского казачьего войска (июнь 1775-го) часть казаков начала селиться в нижнем течении Дуная, на территории, которая принадлежала турецкому султану. Так была создана Задунайская Сечь.

Задунайская Сечь росла и укреплялась, что, в свою очередь, делало невозможным участие украинских казаков в военных действиях на стороне России. Особенно очевидным это стало в начале Русско-турецкой войны 1787-1792 годов.

России нужна была легкая кавалерия, люди, которые хорошо знали местность. Начали набирать бывших запорожцев. Их во время той войны оформили как Черноморское казачье войско. Можно сказать, что это была своего рода пиар-акция - мол, смотрите, как хорошо запорожцам под крылом "матушки-царицы" - Сечь хоть и разрушила, но казачество все равно возродила.

После окончания войны бывшим запорожцам предоставили территорию нынешнего Приднестровья, но вскоре оказалось, что Приднестровье маловато, да и гарантии, что у казаков не отберут те земли, тоже не было. Поэтому и решили черноморцы опять просить у Екатерины II разрешения селиться на правом берегу Кубани (на левом жили черкесы - или адыги).

В марте 1792 года казацкие старшины прибыли в Петербург и за большие взятки добились аудиенции у императрицы Екатерины II. Возглавлял делегацию Антон Головатый - главный инициатор переселения украинцев на Кубань. В конце концов, царица выписала грамоту, которой передавала Черноморскому казачеству "Тамань с околицами". "Околицы" оказались немалыми - 28 квадратных верст.

Первые переселенцы - десант из казацкой гребной флотилии - пять десятков судов с более тремя тысячами людей прибыл 16 августа 1792 года. Три другие колонны двигались из Приднестровья по суше. Это была эпическая картина - на Кубань переселялись 18 тыс. человек. В дороге рождались, крестились, умирали.

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Первый, главный этап переселения закончился в 1794 году. Название Новая Сечь российская администрация запретила, так же, как был запрещен термин "запорожец". Впоследствии "курени" переименовали в "слободы", а затем в "станицы".

Всего было несколько волн украинской колонизации Северного Кавказа. Кубанские казаки довольно долго считали себя украинцами и независимыми, что очень беспокоило царизм. Поэтому их решили разбавить "великорусским элементом". В 1860 году, при создании Кубанского казачьего войска, которое ранее называлось Черноморским, украинских казаков объединили с линейными. Последние были потомками донских и гребенских казаков, среди которых украинцев было процентов 15. Таким образом, украинское казачество было достаточно умело интегрировано в милитарную структуру Российской империи.

Напомним, почти два с половиной века назад, 14 августа 1775 года, Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь.