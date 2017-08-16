Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » 225 лет назад началось заселение украинскими казаками Кубани

225 лет назад началось заселение украинскими казаками Кубани

225 лет назад началось заселение украинскими казаками Кубани
Иллюстрация

Первый, главный, этап переселения закончился в 1794 году

16.08.17 196
400

В этот день в 1792 году началось заселение украинскими казаками Кубани.

Впервые запорожские казаки появились на Кубани в начале 1740-х годов, но императрица Елизавета строго запретила им там селиться, и они вынуждены были покинуть облюбованные земли, напоминает "Укринформ".

Впоследствии казаки делали еще несколько попыток поселиться там, но Петербург каждый раз отказывал просителям в колонизации.

Незадолго перед разрушением Екатериной II Сечи и ликвидации Запорожского казачьего войска (июнь 1775-го) часть казаков начала селиться в нижнем течении Дуная, на территории, которая принадлежала турецкому султану. Так была создана Задунайская Сечь.

Задунайская Сечь росла и укреплялась, что, в свою очередь, делало невозможным участие украинских казаков в военных действиях на стороне России. Особенно очевидным это стало в начале Русско-турецкой войны 1787-1792 годов.

России нужна была легкая кавалерия, люди, которые хорошо знали местность. Начали набирать бывших запорожцев. Их во время той войны оформили как Черноморское казачье войско. Можно сказать, что это была своего рода пиар-акция - мол, смотрите, как хорошо запорожцам под крылом "матушки-царицы" - Сечь хоть и разрушила, но казачество все равно возродила.

После окончания войны бывшим запорожцам предоставили территорию нынешнего Приднестровья, но вскоре оказалось, что Приднестровье маловато, да и гарантии, что у казаков не отберут те земли, тоже не было. Поэтому и решили черноморцы опять просить у Екатерины II разрешения селиться на правом берегу Кубани (на левом жили черкесы - или адыги).

В марте 1792 года казацкие старшины прибыли в Петербург и за большие взятки добились аудиенции у императрицы Екатерины II. Возглавлял делегацию Антон Головатый - главный инициатор переселения украинцев на Кубань. В конце концов, царица выписала грамоту, которой передавала Черноморскому казачеству "Тамань с околицами". "Околицы" оказались немалыми - 28 квадратных верст.

Первые переселенцы - десант из казацкой гребной флотилии - пять десятков судов с более тремя тысячами людей прибыл 16 августа 1792 года. Три другие колонны двигались из Приднестровья по суше. Это была эпическая картина - на Кубань переселялись 18 тыс. человек. В дороге рождались, крестились, умирали.

Первый, главный этап переселения закончился в 1794 году. Название Новая Сечь российская администрация запретила, так же, как был запрещен термин "запорожец". Впоследствии "курени" переименовали в "слободы", а затем в "станицы".

Всего было несколько волн украинской колонизации Северного Кавказа. Кубанские казаки довольно долго считали себя украинцами и независимыми, что очень беспокоило царизм. Поэтому их решили разбавить "великорусским элементом". В 1860 году, при создании Кубанского казачьего войска, которое ранее называлось Черноморским, украинских казаков объединили с линейными. Последние были потомками донских и гребенских казаков, среди которых украинцев было процентов 15. Таким образом, украинское казачество было достаточно умело интегрировано в милитарную структуру Российской империи.

Напомним, почти два с половиной века назад, 14 августа 1775 года, Екатерина II ликвидировала Запорожскую Сечь.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В этот день два с половиной века назад Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской СечиПреданные забвению. Почему советская идеология запрещала фильмы о запорожских казакахЗапорожцы за экраном. Почему украинцы пока не стали героями Голливуда

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33531
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7328
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4956
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7204
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3923
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5386
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2526
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 3241 / 3543
  2. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2812 / 3143
  3. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2545 / 2817
  4. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 2418 / 3183
  5. Во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн 1938 / 2158
  6. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 1938 / 2223
  7. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1804 / 1978
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 27 / 3543
  2. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 23 / 3041
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 16 / 2029
  4. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 14 / 1863
  5. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 12 / 6700
  6. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 10 / 2223
  7. В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым 8 / 141
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.