Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости партнеров Специальный проект на NewsOne к 26-ой годовщине Независимости Украины

Новости партнеров Специальный проект на NewsOne к 26-ой годовщине Независимости Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> Специальный проект на NewsOne к 26-ой годовщине Независимости Украины

“Гаранты Независимости”

Три фильма. Три президента. Три этапа истории Украины.

21, 22, 23 августа 2017 в 21:00

16.08.17 99
000

Ко Дню рождения Украины телеканал NewsOne подготовил специальный проект - эксклюзивные материалы и интервью о ключевых событиях 26-ти лет независимости из уст Главных лиц государства - Гарантов независимости Украины.

 

21, 22 и 23 в 21:00 зрители телеканала NewsOne увидят три фильма, которые передают три этапа истории Украины - от самого начала и до сегодняшнего дня.

3 истории, 3 взгляда и 3 этапа жизни украинцев от 3-х президентов Украины: Леонида Кравчука (1989 (91) - 1994), Леонида Кучмы (1994 - 2005) и Виктора Ющенко (2005 - 2010).

26 лет Украине. Что для нас, украинцев, это значит? Что было сделано для страны, а чего не произошло... факты, причины и следствия. Присоединяйтесь к интересной беседе с ведущей Татьяной Тереховой и воспроизведите в памяти основные события независимости Украины вместе с президентами Украины. 

Каждый вечер накануне 24 августа - в понедельник, вторник и среду - включайте телеканал NewsOne в 21:00 и вспомните, как создавалась наша история.

"Вместе с телезрителями, первые лица государства, вспомнят все годы своего правления.

Вспомнят то, что меняло и закаляло украинскую нацию. Честно и откровенно, иногда с улыбкой, иногда с болью в сердце. Вместе переживем заново каждый год независимости.

По типу формата проект будет похож на один из самых рейтинговых проектов NewsOne - "Субъективные итоги". Такие себе "Субъективные итоги от объективных лиц государства." - креативный продюсер ТК NewsOne Евгений Дудник.

Не пропустите. Узнайте больше. Сделайте свои собственные выводы сквозь  объективную информацию из первых уст - как это было.

 

Промо-ролик посмотрите, пожалуйста, по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=hVdY_nzYerc

 

Пресс-служба телеканала NewsOne

+38 (044) 220-28-70

e-mail: pr@newsone.ua

 

О телеканале:

NewsOne - ведущий информационный телеканал Украины, который транслируется в обновленном формате с 24 августа 2015 года.

Наполнение эфира NewsOne составляют программы формата гостевых студий и репортажей на 100% собственного производства, которые работают в прямом эфире каждый день с 6:00 до 23:00.

NewsOne входит во все основные кабельные сети Украины и транслируется в аналоговых и цифровых пакетах операторов в HD и SD форматах. Присутствует в эфирном цифровом пакете DVB-T в Киеве и области. Общее покрытие Украины - 84% зрителей страны составляет более 30 млн человек.

Спутниковое вещание NewsOne осуществляется через спутник Аstra 4a на Украине, Европу и западно-европейскую часть России.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33659
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7551
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4982
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7237
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3966
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5468
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2545
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 3292 / 3613
  2. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3040 / 3395
  3. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2841 / 3184
  4. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2570 / 2834
  5. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2008 / 2284
  6. Во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн 1942 / 2161
  7. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1850 / 2014
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 27 / 3613
  2. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 23 / 3092
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 16 / 2044
  4. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 14 / 1903
  5. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 12 / 6738
  6. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 10 / 2284
  7. В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым 8 / 142
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.