Три фильма. Три президента. Три этапа истории Украины.

Ко Дню рождения Украины телеканал NewsOne подготовил специальный проект - эксклюзивные материалы и интервью о ключевых событиях 26-ти лет независимости из уст Главных лиц государства - Гарантов независимости Украины.

21, 22 и 23 в 21:00 зрители телеканала NewsOne увидят три фильма, которые передают три этапа истории Украины - от самого начала и до сегодняшнего дня.

3 истории, 3 взгляда и 3 этапа жизни украинцев от 3-х президентов Украины: Леонида Кравчука (1989 (91) - 1994), Леонида Кучмы (1994 - 2005) и Виктора Ющенко (2005 - 2010).

26 лет Украине. Что для нас, украинцев, это значит? Что было сделано для страны, а чего не произошло... факты, причины и следствия. Присоединяйтесь к интересной беседе с ведущей Татьяной Тереховой и воспроизведите в памяти основные события независимости Украины вместе с президентами Украины.

Каждый вечер накануне 24 августа - в понедельник, вторник и среду - включайте телеканал NewsOne в 21:00 и вспомните, как создавалась наша история.

"Вместе с телезрителями, первые лица государства, вспомнят все годы своего правления.

Вспомнят то, что меняло и закаляло украинскую нацию. Честно и откровенно, иногда с улыбкой, иногда с болью в сердце. Вместе переживем заново каждый год независимости.

По типу формата проект будет похож на один из самых рейтинговых проектов NewsOne - "Субъективные итоги". Такие себе "Субъективные итоги от объективных лиц государства." - креативный продюсер ТК NewsOne Евгений Дудник.

Не пропустите. Узнайте больше. Сделайте свои собственные выводы сквозь объективную информацию из первых уст - как это было.

Промо-ролик посмотрите, пожалуйста, по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=hVdY_nzYerc

Пресс-служба телеканала NewsOne

+38 (044) 220-28-70

e-mail: pr@newsone.ua

О телеканале:

NewsOne - ведущий информационный телеканал Украины, который транслируется в обновленном формате с 24 августа 2015 года.

Наполнение эфира NewsOne составляют программы формата гостевых студий и репортажей на 100% собственного производства, которые работают в прямом эфире каждый день с 6:00 до 23:00.

NewsOne входит во все основные кабельные сети Украины и транслируется в аналоговых и цифровых пакетах операторов в HD и SD форматах. Присутствует в эфирном цифровом пакете DVB-T в Киеве и области. Общее покрытие Украины - 84% зрителей страны составляет более 30 млн человек.

Спутниковое вещание NewsOne осуществляется через спутник Аstra 4a на Украине, Европу и западно-европейскую часть России.