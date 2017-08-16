Латвийская авиакомпания airBaltic открывает новую стыковку Киев-Рига-Лиссабон. Первый рейс запланирован на 27 марта 2018 года. Об этом сообщает ЦТС.

Рейс AirBaltic в Лиссабон будет выполняться с пересадкой (1 час 15 минут) в аэропорту Рига, хабе авиакомпании. Из Киева пассажиры смогут вылететь в 9:40, пересадка в Риге будет проходить с 11:35 до 12:50, время прибытия в Лиссабон – 15:25.

Обратный рейс стартует из Лиссабона в 16:10, прибытие в Киев – в 9:10. Стыковка в Риге по дороге из Лиссабона продлится с 22:35 до 7:20 следующего дня.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость перелета из Киева в Лиссабон – от 116,99 евро, обратно – 112,99 евро. Билеты уже доступны для бронирования на сайте компании.

Таким образом балтийский перевозчик на три недели опередит венгерского лоукостера Wizz Air в открытии авиасообщения с Португалией. Следует отметить, что Wizz Air выполняет прямой рейс без пересадки.

AirBaltic в марте 2018 года также запускает стыковки, которые позволят пассажирам из Украины добраться из Киева в Гданьск, Бордо и Малагу. Билеты на эти направления обойдутся в 89, 109 и 119 евро соответственно.