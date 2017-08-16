Подготовьтесь к Дню Независимости Украины, украсив 23 и 24 августа национальной символикой себя и пространство вокруг! Пригласите друзей и соседей присоединиться. Взять участие в акции просто. Распространяйте ролик, загружайте листовку, украшайте ею офисы и дома. Расскажите об акции соседям и коллегам, родным и друзьям. Наш флаг - наша независимость!
Новости партнеров Канал Еспресо и Пласт приглашают украинцев поддержать акцию "Прапор Независимости"
Телеканал Еспресо вместе с Национальной скаутской организацией Украины "Пласт" приглашают всех украинцев поддержать акцию "Прапор Независимости".
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