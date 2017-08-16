Стало известно, когда будут судить скандального застройщика Войцеховского

Войцеховский обвиняется в неуплате налогов, создании организованной преступной группировки и завладении чужими средствами

11 сентября в Деснянском райсуде Киева состоится подготовительное заседание по делу скандального застройщика Анатолия Войцеховского.

Об этом сообщил адвокат Войцеховского Юлиан Волошин, передают "Украинские новости".

Время начала заседания адвокат не назвал.

Волошин напомнил, что в отношении его подзащитного действует мера пресечения в виде залога 14 млн грн, которые он внес ранее.

Войцеховский обвиняется в неуплате 12,5 млн грн налогов, создании организованной преступной организации и завладении 2,6 млн грн при строительстве жилого комплекса "Жемчужина Троещины" в Киеве.

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Кроме этого, продолжается расследование фактов самовольного захвата земельных участков и использования этой земли в 2004-2016 годах для незаконного строительства жилых и офисных комплексов, присвоения средств инвесторов под видом продажи квартир в незаконно построенных жилых домах.

Речь идет, в частности, о ЖК "Східна брама", "Научный", "Флагман", "Мега Сити", "Мозаика", "Совские пруды", "Молодежная инициатива", "Маргарита", "Синеозерный", "Кузьминский", "Южный квартал".

Войцеховскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, по данным ГПУ, строительные аферы Войцеховского в десятки раз превышают "Элита-центр".