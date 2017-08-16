Киевлян призывают сделать своим детям прививки от кори

Корь - опасное инфекционное заболевание, из-за которого страдают и взрослые, и дети

В Департаменте охраны здоровья КГГА призывают киевлян привить своих детей, чтобы обезопасить их в период возможной вспышки заболевания корью.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сейчас столица обеспечена комбинированной вакциной для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи "Приорикс" в достаточном количестве. Чтобы привиться, необходимо обратиться в медицинское учреждение первичного звена по месту регистрации. Детям до 18 лет прививки КПК в Украине делают бесплатно", - сказано в сообщении.

По официальным данным, с начала года в Киеве зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, десять детей госпитализированы.

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И хотя летальных случаев удается избегать, медики отмечают, что корь - опасная инфекционная болезнь, из-за которой страдают и взрослые, и дети. Среди осложнений кори - поражение нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения.

Корь легко передается от человека к человеку.

Вначале больной испытывает признаки обычной простуды - насморк, температуру, кашель, а примерно через неделю появляется сыпь на голове, потом на верхней и нижней частях туловища.