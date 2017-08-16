Киев – в десятке худших городов для жизни

За последние 5 лет украинская столица продемонстрировала стремительное снижение позиций

Киев попал в десятку худших для жизни городов по версии The Economist.

Согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала, Киев занимает 131 место из 140 в списке самых комфортных для жизни городов, пишет УНИАН.

Отмечается, что за последние 5 лет украинская столица продемонстрировала самое стремительное снижение позиций. Показатели Киева в рейтинге снизились на 21,4% из-за беспорядков, экономической нестабильности и войны в Донбассе.

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Наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия), он занял последнее, 140-е место. В десятку худших также вошли Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).

В то же время лидером рейтинга уже седьмой год подряд стал австралийский Мельбурн. Город получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге.

На втором месте - Вена (Австрия), на третьем - Ванкувер (Канада).