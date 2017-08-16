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Новости компаний Концерт Жадана, роботы, марципаны и еще 7 причин посетить Фестиваль-открытие Года языков

<span class="label">Новости компаний</span> Концерт Жадана, роботы, марципаны и еще 7 причин посетить Фестиваль-открытие Года языков

9-10 сентября в Киеве официально откроется Украинско-немецкий год языков. В программе фестиваля-открытия на Контрактовой площади — концерты немецких и украинских групп, кулинарные мастер-классы, робототехника, кукольный театр знаменитого Олафа Мёллера, Экспериментаниум, самый массовый урок немецкого, Литературный сад и многое другое.

16.08.17 62
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«На сегодня более 500 000 украинских школьников уже учат немецкий язык, — говорит директор Goethe-Institut в Украине Беате Кёлер. — Еще его учат более 250 000 взрослых. Немецкий действительно дает множество преимуществ: от обучения в Германии, которое, в отличие от большинства европейских стран, бесплатное до трудоустройства в ведущих немецких компаниях, представленных в Украине. Но ключевая задача Года языков не только помочь сделать украинцам следующий шаг в изучении языка, но и показать, что немецкий, вопреки стереотипам о его серьезности и сложности, интересный, веселый и очень дружелюбный язык».

 

Вот 10 причин посетить Фестиваль-открытие Года языков.

1. Послушать живую музыку
Четыре друга из Мюнстера в 2010 году основали группу Messer. Вскоре их экспериментальная музыка завоевала популярность во всей Германии, а география гастролей расширилась от Германии до Китая. Насколько органично музыканты объединяют музыку и театральное искусство в своих выступлениях, все смогут увидеть 9 сентября на Контрактовой площади. Там же выступит и зажигательная музыкальная группа Kellerkommando.

  1. Потанцевать под «Жадана і Собак»

Проникновенные тексты Сергея Жадана под аккомпанемент ритмичной ска-музыки заставят подпевать и пританцовывать кого угодно. Особое удовольствие — слушать такие концерты на большой сцене. 

  1. Попробовать блюда немецкой кухни

На фестивальном фудкорте будет представлена немецкая кухня: от сочных сосисок до блинчиков по-берлински. Некоторые блюда можно будет не только продегустировать, но и попробовать приготовить. Например, все желающие смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах по изготовлению марципана и Шорле — освежающего напитка, популярного в Германии. 

  1. Научиться робототехнике

На мастер-классах школы RobotSchool, основанных на базе конструктора FISCHERTECHNIK, можно будет узнать, как программируют роботов, как они работают и развиваются. 

  1. Посетить кукольный театр Олафа Мёллера

Гостей фестиваля ждут 45-минутные спектакли легендарного кукольного театра, которым руководит известный актер и режиссер Олаф Мёллер. Магия и хаос — такого от кукол вы точно не ожидали! Всего в Киеве пройдут четыре представления. 

  1. Поучаствовать в интерактивном квесте Тeleport360

Желейные мишки, мотоцикл, джинсы, планер, вакуумный насос, термос и лампа накаливания — все это было изобретено в Германии. В квесте Teleport360 все желающие смогут совершить путешествие во времени и познакомиться с самыми крутыми изобретениями немецких ученых. 

  1. Стать частью самого массового урока немецкого языка

9 сентября преподаватели Goethe-Institut в Украине проведут  урок, на котором все желающие смогут выучить несколько основных правил немецкого языка, записать, как звучат ключевые слова и выражения, поупражняться в их произношении, а вместе с этим установить рекорд на самый массовый урок немецкого в Украине. 

  1.  Почитать в Литературном саду под открытым небом

На протяжении двух дней фестиваля в импровизированном Литературном саду будут проходить поэтические чтения, мастер-классы, развлечения для детей. 

  1. Проследить немецкие корни в киевской архитектуре

На Фестивале-открытии Года языков презентуют мобильное приложение «Немецкие следы», которое рассказывает о связи немецкой культуры и известных памятников по всему миру. В Киеве авторы инициативы приподнимут занавес над историями 22 сооружений, среди которых колокольни Софийского собора и Киево-Печерской лавры, Университет им. Тараса Шевченко и Театр им. Ивана Франко. 

  1. Стать студентом в детском онлайн-университете

О немецком онлайн-университете, открывающемся в Украине, дети от 8 до 12 лет впервые услышат на фестивале: их познакомят с программой из 45 лекций по естественным наукам в доступной игровой форме. Эти лекции будут на украинском языке и частично на немецком. Дети смогут не только узнать много полезной информации из категорий «человек», «природа» и «техника», но и сделать следующий шаг в изучении немецкого. 

ЧТО: Фестиваль-открытие Года языков

КОГДА: 9-10 сентября с 12:00 до 22:00

ГДЕ: Контрактовая площадь

Вход свободный

Подробности ищите на странице в Facebook: https://www.facebook.com/events/340343079750572/?fref=ts

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