Завод по переработке жидких радиоактивных отходов на территории ЧАЭС запустят в декабре

Проектные мощности предприятия рассчитаны на переработку отходов в течение 20 лет

На промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в декабре 2017 года планируют запустить завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

На заводе будут перерабатываться жидкие радиоактивные отходы, которые накопились за время эксплуатации, и те, которые образовались в процессе снятия с эксплуатации ЧАЭС, а также эксплуатационные жидкие РАО объекта "Укрытие".

На данный момент более 20 тыс. кубометров отходов находятся в хранилищах. После переработки их отправят на долговременное хранение.

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Завод рассчитан на переработку отходов в течение 20 лет. Завершение всего объема работ по вводу завода в эксплуатацию запланировано на май 2018 года.