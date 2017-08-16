На YouTube выложили официальный тизер художественного фильма "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта.
Трейлер опубликован на YouTube-канале SuperUfd.
Фильм посвящен бойцам Вооруженных сил Украины, защищавших аэропорт Донецка от боевиков пророссийской террористической организации "ДНР".
Режиссером боевика выступил Ахтем Сеитаблаев ("Хайтарма", "Чемпионы из подворотни"). В "Киборгах" снялись Вячеслав Довженко, Макар Тихомиров и Андрей Исаенко.
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Премьера фильма приурочена ко дню Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.
Украинская армия обороняла Донецкий аэропорт 242 дня, украинских военных за их невероятную стойкость прозвали "киборгами".