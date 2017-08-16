В Украине уровень безработицы снизился в июле до 1,2%, – Госстат

С начала 2017 года в нашей стране стало на 110 тыс. безработных меньше

В Украине в июле по сравнению с маем и июнем уровень безработицы снизился с 1,3% до 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 августа в Украине было официально зарегистрировано 319,9 тыс. безработных, из них пособие по безработице получают 256,9 тыс. человек. В июле средний размер помощи от государства для безработных увеличился до 2040 грн.

По сравнению с январем этого года количество безработных в Украине снизилось на 110 тыс. человек.