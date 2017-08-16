Грех на душу: РПЦ в Крыму готовит детей к войне

К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия, и дети думают, что быть милитаристами – это святое дело

В аннексированном Крыму священники Русской православной церкви (РПЦ) участвуют в военной пропаганде среди детей.

Об этом сообщила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова, передает "Крым.Реалии".

"Есть примеры, когда русская церковь отмечает праздник святого Федора Ушакова, и священник везет детей в воинскую часть, где дети фотографируются с военной техникой, и эти фото публикуют на сайте Крымской епархии. Русская православная церковь раздает гранты на православные лагеря, где детей учат быть разведчиками. К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия, и дети думают, что быть милитаристами – это святое дело", – сказала Седова.

Также есть факты сотрудничества РПЦ в Крыму с российским казачеством, политическими партиями, в мероприятиях для прославления российской армии, где тоже предусмотрено участие детей.

"Когда это сводится в единую доказательную базу, складывается ужасающая картина, как много денег вкладывается в агрессивную пропаганду среди крымских детей", – добавила она.

Крымский журналист Сергей Мокрушин напомнил факты, когда священники РПЦ проводили "освящение" российских военных комплексов в Крыму, а потом выезжали на материковую Украину для участия в крестных ходах.

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на брифинге рассказала, что на оккупированном полуострове российские власти проводят системную работу по милитаризации детей.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад "Права человека в условиях милитаризации Крыма". По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований. Правозащитники не раз обращали внимание на военнизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму.

