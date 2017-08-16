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Главная » Страна » АТО: боевики били по Широкино из "Града"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики били по Широкино из "Града"

АТО: боевики били по Широкино из "Града"
Фото: 112.ua

Враг все чаще использует тяжелое вооружение

16.08.17 26
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16 августа в районе проведения антитеррористической операции интенсивность обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины не уменьшается. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Если на прошлой неделе основная активность российско-оккупационных группировок фиксировалась в темное время суток, то уже несколько дней подряд бандиты ведут огонь по нашим позициям без временных ограничений, используя все чаще тяжелое вооружение.

На мариупольском направлении около 8:00 в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра. Одновременно по нашим укреплениям на подступах к Широкино бандиты выпустили 5 снарядов с переносной реактивной пусковой установки "Град Партизан".

На донецком направлении с полуночи враг четыре раза обстреливал наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем оперативно и жестко подавляли попытки врага начать длительные боевые действия.

На луганском направлении преступники применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.

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