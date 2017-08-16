Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

Днепровский районный суд Киева избрал председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца.

Соответствующее решение объявил судья Днепровского райсуда Киева Андрей Курило, передают СМИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде личного обязательства к Шабунину, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 16 августа, Шабунину вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Центр информации о правах человека" заявил о конфликте между Шабуниным и Всеволодом Филимоненко возле Днепровского военкомата Киева. Тогда Филимоненко прыснул из газового баллончика в лицо Шабунину. Председатель Центра противодействия коррупции заявил, в свою очередь, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги. Шабунин считает дело об избиении им Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", заказным.

Он заявил: "действительно ударил человека, я это признаю и готов нести за это ответственность. Правда, был ли он журналистом? Нет, не был. Есть ли там избиение средней тяжести? Я очень сомневаюсь. Это была моя не первая с ним встреча, он систематически провоцировал меня, унижал мою семью и близких".

"Я озвучил ему, за что я его ударил. Он, манипулируя смертью друга нашей сотрудницы, члена нашего правления (Центра противодействия коррупции), довел ее до слез, специально оказывал давление и довел ее до истерики. Это вред, причиненный умышленно, именно за это я его ударил", - пояснил Шабунин.

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что информация о причастности Филимоненко к журналистской деятельности, а также мотивы нанесения ему Шабунин телесных повреждений будут тщательно проверены, после чего принято соответствующее процессуальное решение.