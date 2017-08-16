Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

Суд отпустил Шабунина под личное обязательство
Виталий Шабунин / Фото из открытых источиков

Известному антикоррупционеру грозит до трех лет тюрьмы

16.08.17 66
000

Днепровский районный суд Киева избрал председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца.

Соответствующее решение объявил судья Днепровского райсуда Киева Андрей Курило, передают СМИ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде личного обязательства к Шабунину, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 16 августа, Шабунину вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Центр информации о правах человека" заявил о конфликте между Шабуниным и Всеволодом Филимоненко возле Днепровского военкомата Киева. Тогда Филимоненко прыснул из газового баллончика в лицо Шабунину. Председатель Центра противодействия коррупции заявил, в свою очередь, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги. Шабунин считает дело об избиении им Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", заказным.

Он заявил: "действительно ударил человека, я это признаю и готов нести за это ответственность. Правда, был ли он журналистом? Нет, не был. Есть ли там избиение средней тяжести? Я очень сомневаюсь. Это была моя не первая с ним встреча, он систематически провоцировал меня, унижал мою семью и близких".

"Я озвучил ему, за что я его ударил. Он, манипулируя смертью друга нашей сотрудницы, члена нашего правления (Центра противодействия коррупции), довел ее до слез, специально оказывал давление и довел ее до истерики. Это вред, причиненный умышленно, именно за это я его ударил", - пояснил Шабунин.

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что информация о причастности Филимоненко к журналистской деятельности, а также мотивы нанесения ему Шабунин телесных повреждений будут тщательно проверены, после чего принято соответствующее процессуальное решение.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Фирмы-прокладки "наварили" на строительстве Восточного космодрома в России четверть всего финансированияИмущество Насалика арестовано Печерским судомГод на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33757
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7723
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5008
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7294
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4009
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5529
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2558
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 3358 / 3667
  2. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3137 / 3464
  3. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2911 / 3248
  4. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2597 / 2854
  5. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2114 / 2388
  6. Во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн 1946 / 2168
  7. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1884 / 2047
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 27 / 3667
  2. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 24 / 3157
  3. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 16 / 1938
  4. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 16 / 2060
  5. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 15 / 1480
  6. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 13 / 6819
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 10 / 2388
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.