В Киеве сегодня вечером, 16 августа, ограничат движение транспорта на улиц Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Обращаем внимание водителей, что с 18:00 16 августа 2017 года будет ограничено движение транспорта на улице Крещатик на участке от Бессарабской до Европейской площади", – говорится в сообщении.
Движение перекроют на время тренировки войск с прохождением в пешем порядке по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Отмечается, что перекрытие действует с 18:00 16 августа до завершения тренировки войск.