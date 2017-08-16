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Инфографика В Киеве ограничили движение транспорта на Крещатике

<span class="label red">Инфографика</span> В Киеве ограничили движение транспорта на Крещатике
Иллюстративное фото

Движение ограничат на время тренировки войск

16.08.17 112
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В Киеве сегодня вечером, 16 августа, ограничат движение транспорта на улиц Крещатик. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Обращаем внимание водителей, что с 18:00 16 августа 2017 года будет ограничено движение транспорта на улице Крещатик на участке от Бессарабской до Европейской площади", – говорится в сообщении.

Движение перекроют на время тренировки войск с прохождением в пешем порядке по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Отмечается, что перекрытие действует с 18:00 16 августа до завершения тренировки войск.

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