На спиртзаводах в 15 областях идут обыски

Налоговая милиция проводит обыски на спиртовых заводах в 15 областях Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает пресс-служба ГФС.

"Сотрудники налоговой милиции продолжают масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В рамках ее второго этапа проводится ряд обысков на территории заводов-производителей алкогольных напитков практически по всей территории Украины", – рассказал Билан.

В настоящее время более 300 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на заводах, расположенных в 15 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

По словам Билана, обыски проводятся с целью проверки имеющейся информации о неучтенном производстве алкоголя на легальных заводах.

"Обыски на ликеро-водочных заводах являются устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков", – добавил он.

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Представитель ГФС также добавил, что обыски проводятся на основании соответствующих постановлений суда в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины.