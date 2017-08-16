Министр обороны инициировал изменение системы подготовки офицеров

Офицеры должны готовиться во время практических занятий и учений

Министр обороны Украины Степан Полторак 16 августа заявил о приоритете изменения системы подготовки офицеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Наш приоритет – кардинальное изменение системы подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней. В этом вопросе уже есть соответствующие сдвиги, но еще не решены все проблемы в подготовке", – сказал министр.

По словам министра, одной из основных задач является тщательный и качественный отбор офицеров на обучение.

"Нам необходимо уделить большее внимание отбору офицеров, которые будут проходить обучение. Отбирать тех, кто имеет достаточный уровень подготовки и знаний, кто способен принимать решения. Именно из таких личностей мы должны формировать командира, нового командира, который будет авторитетом для личного состава, которого уважают и ценят", – сообщил Полторак.

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Министр обороны убежден в прекращении практики подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней в учебных классах и аудиториях. Министр подчеркнул, что офицеры должны готовиться во время практических занятий и учений.