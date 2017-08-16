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Главная » Страна » Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину

Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину

Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину
Михеил Саакашвили / Фото из открытых источников

Он будет ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец"

16.08.17 82
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Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что вернется в Украину 10 сентября. Об этом он сообщил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область, – ред.)", – сказал Саакашвили.

Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Политик намерен добиваться восстановления своих прав через суд.

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