Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину

Он будет ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец"

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что вернется в Украину 10 сентября. Об этом он сообщил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область, – ред.)", – сказал Саакашвили.

Напомним, президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Политик намерен добиваться восстановления своих прав через суд.