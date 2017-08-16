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ГП "Антонов" получил нового руководителя

ГП "Антонов" получил нового руководителя
Александр Кривоконь / Фото: sq.com.ua

Исполнять обязанности главы предприятия будет Александр Кривоконь

16.08.17 273
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Директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия Александр Кривоконь назначен исполняющим обязанности президента государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

"Основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Александра Кривоконя на должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), входящего в состав ГК "Укроборонпром". За полгода своей деятельности Кривоконь успешно реализовал на ХГАПП антикризисную стратегию, что позволило осуществить первые шаги для реанимации ведущего Харьковского предприятия и обеспечить его заказами", - отмечается в сообщении.

Ранее Кривоконь занимал руководящие должности на отечественных промышленных предприятиях, в частности на ГП ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова", ГП "Завод им. В.А. Малышева", корпорации "Горные машины" (ныне - Corum group) и другие.

Напомним, президент "Антонова" Александр Коцюба подал в отставку.

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